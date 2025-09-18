Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду товаров из Китая
Бизнес
- 18 сентября, 2025
- 09:55
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили незаконный ввоз в Азербайджан различных видов товаров.
Как сообщает Report со ссылкой на комитет, во время досмотра вещей, принадлежащих гражданину Азербайджана, прибывшему авиарейсом Пекин-Баку, были обнаружены не задекларированные 20 меховых изделий различных марок, 400 комплектов брекетов, 143 комплекта для использования в стоматологической сфере и 46 штук искусственных накладных волос.
По факту проводится расследование.
