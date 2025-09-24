Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджанские таможенники обнаружили 29 кг марихуаны

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 15:29
    Азербайджанские таможенники обнаружили 29 кг марихуаны

    Сотрудники Астаринского таможенного управления вновь изъяли крупную партию наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на посту "Джануб Астара" был остановлен для досмотра автомобиль, следовавший транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Россию.

    При проверке с использованием рентгеновского оборудования и кинологической службы были обнаружены два ящика, в которых были скрыты 73 свертка марихуаны. Общий вес наркотиков составил около 29 кг 100 г.

    По данному факту ведется расследование.

    İrandan Rusiyaya "kahı" aparan avtomobildə 29 kiloqram narkotik aşkar edilib

    Лента новостей