Азербайджанские таможенники обнаружили 29 кг марихуаны
- 24 сентября, 2025
- 15:29
Сотрудники Астаринского таможенного управления вновь изъяли крупную партию наркотиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на посту "Джануб Астара" был остановлен для досмотра автомобиль, следовавший транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Россию.
При проверке с использованием рентгеновского оборудования и кинологической службы были обнаружены два ящика, в которых были скрыты 73 свертка марихуаны. Общий вес наркотиков составил около 29 кг 100 г.
По данному факту ведется расследование.
