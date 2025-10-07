Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджанские таможенники обнаружили 106 кг марихуаны в упаковках чая

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 11:46
    Азербайджанские таможенники обнаружили 106 кг марихуаны в упаковках чая

    Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана изъяли крупную партию наркотиков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    При проведении таможенного досмотра вагона, следовавшего транзитом из Ирана в Россию с грузом чая, на железнодорожном пункте пропуска "Астара", внутри упаковок с чаем обнаружено 20 свертков с марихуаной общим весом около 105,8 кг.

    По факту начато расследование.

    "Çay" yükünün içərisində 105 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

