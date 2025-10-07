Азербайджанские таможенники обнаружили 106 кг марихуаны в упаковках чая
- 07 октября, 2025
- 11:46
Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана изъяли крупную партию наркотиков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
При проведении таможенного досмотра вагона, следовавшего транзитом из Ирана в Россию с грузом чая, на железнодорожном пункте пропуска "Астара", внутри упаковок с чаем обнаружено 20 свертков с марихуаной общим весом около 105,8 кг.
По факту начато расследование.
