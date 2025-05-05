Азербайджанские предприниматели смогут участвовать в крупных тендерах в Беларуси

111

Подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Белорусской товарной универсальной биржи (БТУБ) станет хорошей возможностью для азербайджанских компаний участвовать в крупных тендерах, проводимых в Беларуси.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе проходящего в Баку азербайджано-белорусского бизнес-форума.

"Биржа является единственной и официальной платформой, признанной государством Беларуси для государственных закупок и других важных тендерных процессов. Считаем, что при поддержке KOBIA и AZPROMO это станет хорошей возможностью для азербайджанских компаний участвовать в крупных тендерах, проводимых в Беларуси", - добавил он.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Беларусью постоянно развиваются.

"Мы видим это в цифрах, и если посмотреть на наши торговые связи, то уже в первом квартале 2025 года наблюдается серьезный рост как в экспорте, так и в импорте. В целом у нас имеется товарооборот на сумму около 101 млн долларов США", - сказал он.

Ю.Абдуллаев отметил, что сегодня в форуме приняли участие около 70 компаний с обеих сторон, представляющих практически все ключевые отрасли экономики.

"Мы считаем, что благодаря переговорам, проведенным с участием этих компаний, будет обеспечен дальнейший рост товарооборота, то есть практическое увеличение объема импортно-экспортных операций. Также были подписаны важные документы, в основном касающиеся торговли - это торговые соглашения. Особо значимым является меморандум о сотрудничестве, подписанный KOBIA с БТУБ", - добавил он.