О нас

Азербайджанские предприниматели смогут участвовать в крупных тендерах в Беларуси

Азербайджанские предприниматели смогут участвовать в крупных тендерах в Беларуси 111
Бизнес
5 мая 2025 г. 17:58
Азербайджанские предприниматели смогут участвовать в крупных тендерах в Беларуси

Подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Белорусской товарной универсальной биржи (БТУБ) станет хорошей возможностью для азербайджанских компаний участвовать в крупных тендерах, проводимых в Беларуси. 

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе проходящего в Баку азербайджано-белорусского бизнес-форума.

"Биржа является единственной и официальной платформой, признанной государством Беларуси для государственных закупок и других важных тендерных процессов. Считаем, что при поддержке KOBIA и AZPROMO это станет хорошей возможностью для азербайджанских компаний участвовать в крупных тендерах, проводимых в Беларуси", - добавил он.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Беларусью постоянно развиваются. 

"Мы видим это в цифрах, и если посмотреть на наши торговые связи, то уже в первом квартале 2025 года наблюдается серьезный рост как в экспорте, так и в импорте. В целом у нас имеется товарооборот на сумму около 101 млн долларов США", - сказал он. 

Ю.Абдуллаев отметил, что сегодня в форуме приняли участие около 70 компаний с обеих сторон, представляющих практически все ключевые отрасли экономики. 

"Мы считаем, что благодаря переговорам, проведенным с участием этих компаний, будет обеспечен дальнейший рост товарооборота, то есть практическое увеличение объема импортно-экспортных операций. Также были подписаны важные документы, в основном касающиеся торговли - это торговые соглашения. Особо значимым является меморандум о сотрудничестве, подписанный KOBIA с БТУБ", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları Belarusdakı tenderlərdə iştirak edə biləcəklər

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi