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Азербайджанские экспортеры фруктов несут ущерб от падения курса российского рубля

Азербайджанские экспортеры фруктов несут ущерб от падения курса российского рубля Азербайджанские экспортеры фруктов несут ущерб от падения курса российского рубля
Бизнес
6 декабря 2024 г. 15:54
Азербайджанские экспортеры фруктов несут ущерб от падения курса российского рубля

Падение курса российского рубля, в том числе по отношению к доллару США, нанесло предпринимателям, экспортирующим фрукты из Азербайджана в Россию, урон в тысячи манатов.

Дело в том, что российские импортеры фруктов платят за товар в рублях и поэтапно. Изменение курса валюты снижает экспортные доходы азербайджанских бизнесменов в долларах.

Комментируя данный вопрос, председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров фиников Гадир Юсифов сказал Report, что предприниматели временно сократили экспорт для минимизации ущерба.

"Бизнесмены хранят финики в холодильных амбарах и ждут стабилизации валютного курса, так как в условиях неопределенности экспорт не выгоден. Они не хотят работать себе в убыток", - сказал он.

По его словам, если ситуация не изменится в ближайшее время, могут потребоваться механизмы господдержки.

Как сообщил председатель совета директоров Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов, экспорт гранатов также резко сократился из-за падения курса российского рубля.

"Если раньше за неделю экспортировали 3-4 тонны гранатов, сейчас продажи в соседнюю страну снизились до 1 тонны. Из-за падения курса рубля гранаты экспортируются по себестоимости. В ближайшее время курс не вернется на прежний уровень, а повысить цену не является целесообразным, так как слишком дорогой товар не будет продаваться", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın meyvə ixracatçıları rus rublunun ucuzlaşmasından əziyyət çəkir

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