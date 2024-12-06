Азербайджанские экспортеры фруктов несут ущерб от падения курса российского рубля

Азербайджанские экспортеры фруктов несут ущерб от падения курса российского рубля

Падение курса российского рубля, в том числе по отношению к доллару США, нанесло предпринимателям, экспортирующим фрукты из Азербайджана в Россию, урон в тысячи манатов.

Дело в том, что российские импортеры фруктов платят за товар в рублях и поэтапно. Изменение курса валюты снижает экспортные доходы азербайджанских бизнесменов в долларах.

Комментируя данный вопрос, председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров фиников Гадир Юсифов сказал Report, что предприниматели временно сократили экспорт для минимизации ущерба.

"Бизнесмены хранят финики в холодильных амбарах и ждут стабилизации валютного курса, так как в условиях неопределенности экспорт не выгоден. Они не хотят работать себе в убыток", - сказал он.

По его словам, если ситуация не изменится в ближайшее время, могут потребоваться механизмы господдержки.

Как сообщил председатель совета директоров Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов, экспорт гранатов также резко сократился из-за падения курса российского рубля.

"Если раньше за неделю экспортировали 3-4 тонны гранатов, сейчас продажи в соседнюю страну снизились до 1 тонны. Из-за падения курса рубля гранаты экспортируются по себестоимости. В ближайшее время курс не вернется на прежний уровень, а повысить цену не является целесообразным, так как слишком дорогой товар не будет продаваться", - сказал он.