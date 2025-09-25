Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Азербайджанская таможня предотвратила ввоз мобильных телефонов в страну

    Бизнес
    • 25 сентября, 2025
    • 11:33
    Азербайджанская таможня предотвратила ввоз мобильных телефонов в страну

    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте ГТК предотвратили попытку ввоза крупной партии товаров с обходом таможенного контроля и платежей.

    Как сообщили Report в Комитете, гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Джидда–Баку, был задержан при получении от других пассажиров предметов, ранее розданных им для провоза. Среди них - 5 iPhone 17, 4 iPhone 16, 15 ручек марки Apple, 8 наушников Apple и 5 единиц парфюмерии.

    По факту начато расследование.

    Комитет вновь предупреждает, что получение от незнакомых лиц предметов за рубежом для провоза через таможенную границу может повлечь юридическую ответственность.

    Госкомтаможня контрабанда
    Azərbaycan gömrüyü mobil telefonların sərnişinlərə paylanmaqla ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

    Последние новости

    12:46

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветер

    Экология
    12:45

    Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции бакинского метро

    Инфраструктура
    12:44

    Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    12:44

    SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергии

    Энергетика
    12:40

    В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработки

    Энергетика
    12:32

    Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метро

    Инфраструктура
    12:29

    Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в Кишинев

    Другие страны
    12:26

    Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактам

    Энергетика
    12:25

    В Нахчыване к 2028 году планируется запуск двух СЭС

    Энергетика
    Лента новостей