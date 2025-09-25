Азербайджанская таможня предотвратила ввоз мобильных телефонов в страну

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте ГТК предотвратили попытку ввоза крупной партии товаров с обходом таможенного контроля и платежей.

Как сообщили Report в Комитете, гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Джидда–Баку, был задержан при получении от других пассажиров предметов, ранее розданных им для провоза. Среди них - 5 iPhone 17, 4 iPhone 16, 15 ручек марки Apple, 8 наушников Apple и 5 единиц парфюмерии.

По факту начато расследование.

Комитет вновь предупреждает, что получение от незнакомых лиц предметов за рубежом для провоза через таможенную границу может повлечь юридическую ответственность.