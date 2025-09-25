Азербайджанская таможня предотвратила ввоз мобильных телефонов в страну
Бизнес
- 25 сентября, 2025
- 11:33
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте ГТК предотвратили попытку ввоза крупной партии товаров с обходом таможенного контроля и платежей.
Как сообщили Report в Комитете, гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Джидда–Баку, был задержан при получении от других пассажиров предметов, ранее розданных им для провоза. Среди них - 5 iPhone 17, 4 iPhone 16, 15 ручек марки Apple, 8 наушников Apple и 5 единиц парфюмерии.
По факту начато расследование.
Комитет вновь предупреждает, что получение от незнакомых лиц предметов за рубежом для провоза через таможенную границу может повлечь юридическую ответственность.
Последние новости
12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветерЭкология
12:45
Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции бакинского метроИнфраструктура
12:44
Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в АзербайджанеЭнергетика
12:44
SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергииЭнергетика
12:40
В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработкиЭнергетика
12:32
Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метроИнфраструктура
12:29
Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в КишиневДругие страны
12:26
Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактамЭнергетика
12:25