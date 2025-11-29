Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджанская таможня предотвратила незаконный ввоз в Азербайджан около 11 кг золота

    Бизнес
    • 29 ноября, 2025
    • 12:49
    Главное таможенное управление на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Азербайджана предотвратило попытку незаконного ввоза в страну почти 11 кг золота.

    Как сообщили Report в ГТК, в зоне таможенного контроля поста "Терминал 1" в багажe гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Стамбул–Баку, были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия из золота в особо крупном размере. Их общий вес составил 10 кг 883,82 г, а стоимость - 2 млн 440 тыс. 344 маната. Также был обнаружен бриллиант весом 0,6 г (3 карата).

    Следственным управлением Главного управления операций и расследований возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 УК Азербайджана. Установлено, что, чтобы запутать цепочку доставки, изделия сначала были вывезены одним лицом из Дубая в Стамбул, откуда другим лицом доставлены в Баку.

    Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников незаконной схемы.

    Azərbaycana qanunsuz 11 kiloqrama yaxın qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıb
