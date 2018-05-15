Азербайджанская продукция будет представлена на международной выставке Sial China 2018

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 17 азербайджанских компаний с 16 по 18 мая будут представлять Азербайджан на международной продовольственной выставке Sial China 2018 в Шанхае.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

По информации, продукция азербайджанских компаний будет представлена на стенде под общим названием Made in Azerbaijan. В павильоне Азербайджана будут экспонироваться натуральные фруктовые соки, консервированные продукты, вина и другие спиртные напитки, орехи, кондитерские изделия, чай, шафран, сухофрукты и пр.