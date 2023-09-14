О нас

Азербайджанская компания AZCHEMCO презентовала свои проекты на конференции Argus в Стамбуле

Азербайджанская компания AZCHEMCO презентовала свои проекты на конференции Argus в Стамбуле Сегодня в Стамбуле началась юбилейная 5-я международная конференция Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets.
Бизнес
14 сентября 2023 г. 21:14
Азербайджанская компания AZCHEMCO презентовала свои проекты на конференции Argus в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле началась юбилейная 5-я международная конференция Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets.

Как сообщает Report, партнерами конференции выступили Quest Group, Indorama, IK Group, Amanat Group, Altin Ates Group, Uzkimyoimpeks, Ferkensco, Wondernet Express Investment Group, Kazphosphate, KazAzot, AZCHEMCO, ADY Express, Everest Energy, CIM Banque и Integral Group.

В своей речи на второй сессии дня директор компании AZCHEMCO Руслан Акчурин презентовал планы и проекты компании в сфере производства водорастворимых и жидких удобрений и агрохимикатов, а также методы и технологии компании по восстановлению засоленных почв. Среди отмеченных им достижений компании за последнее время были подчеркнуты создание инновационного жидкого азотного удобрения V32S, который полностью соответствует требованиям решения Кабинета министров Азербайджана о запрете нахождения в продуктах питания химического следа и совместное создание проекта первого государственного стандарта AZS 932:2023 "Удобрения-Жидкие".

В конференции также принимают участие компании SOCAR, Dreymoor Fertilizers Overseas, "КазМунайГаз", KAZPHOSPHATE, SGS и многие другие.

Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets является крупнейшем в регионе международным мероприятием, объединяющим широкий круг ключевых производителей удобрений, торговых и транспортных компаний, владельцев инфраструктуры, грузоотправителей, экспортеров, банков и финансовых организаций, профильных государственных органов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın AZCHEMCO şirkəti İstanbulda “Argus” konfransında öz layihələrini təqdim edib

Экслюзивные новости

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi