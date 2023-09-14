Азербайджанская компания AZCHEMCO презентовала свои проекты на конференции Argus в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле началась юбилейная 5-я международная конференция Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets.

Сегодня в Стамбуле началась юбилейная 5-я международная конференция Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets.

Как сообщает Report, партнерами конференции выступили Quest Group, Indorama, IK Group, Amanat Group, Altin Ates Group, Uzkimyoimpeks, Ferkensco, Wondernet Express Investment Group, Kazphosphate, KazAzot, AZCHEMCO, ADY Express, Everest Energy, CIM Banque и Integral Group.

В своей речи на второй сессии дня директор компании AZCHEMCO Руслан Акчурин презентовал планы и проекты компании в сфере производства водорастворимых и жидких удобрений и агрохимикатов, а также методы и технологии компании по восстановлению засоленных почв. Среди отмеченных им достижений компании за последнее время были подчеркнуты создание инновационного жидкого азотного удобрения V32S, который полностью соответствует требованиям решения Кабинета министров Азербайджана о запрете нахождения в продуктах питания химического следа и совместное создание проекта первого государственного стандарта AZS 932:2023 "Удобрения-Жидкие".

В конференции также принимают участие компании SOCAR, Dreymoor Fertilizers Overseas, "КазМунайГаз", KAZPHOSPHATE, SGS и многие другие.

Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets является крупнейшем в регионе международным мероприятием, объединяющим широкий круг ключевых производителей удобрений, торговых и транспортных компаний, владельцев инфраструктуры, грузоотправителей, экспортеров, банков и финансовых организаций, профильных государственных органов.