Азербайджанская инвестиционная компания отчиталась о прошлогодней деятельности

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время доля участия Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) в бизнес-проектах составляет 20-25%.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор компании Ровшан Наджаф на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности компании за прошлый год.

К примеру, доля участия АИК в 2012-2015 годах в проекте нового цементного завода стоимостью 300 млн евро составила 10%. Сейчас компания является пайщиком в проекте Бакинского судостроительного завода стоимостью 470 млн долларов.

"Это самый современный завод по строительству и ремонту новых судов и крупнотоннажных танкеров в Каспийском бассейне. На сегодняшний день завод построил три пассажирских судна, а в прошлом году реализовал строительство грузового корабля "Ханкенди", которое будет задействовано в реализации проекта "Шахдениз"", - отметил он.