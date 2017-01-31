Азербайджанцы покупают новые и дорогие автомобили, а армяне - изношенные - РЕПОРТАЖ

Тбилиси. 31 января. REPORT.AZ/ В последние годы резко сократилось количество азербайджанских покупателей автомобилей в Грузии. Большинство азербайджанских покупателей предпочитают новые автомобили, отвечающие стандартам "Евро-4".

Об этом сотруднику грузинского бюро Report заявил менеджер авторынка около грузинского города Рустави Ролавид Сорознишвили.

По его словам, азербайджанцы за последний год приобрели автомобили на сумму 300-350 тыс. долларов. Однако сюда не входят автомобили, приобретенные в Батуми и Поти и привезенные непосредственно из-за границы.

Менеджер отметил, что азербайджанские покупатели предпочитают в основном автомобили 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годов выпуска. Некоторые покупают автомобили немецкого производства, выпущенные после 2006 года, таких марок, как Mercedes-Benz, Opel, BMW, Volkswagen.

Он подчеркнул, что некоторые покупатели из Азербайджана оформляют автомобили в Грузии, так как на пограничном пункте не требуется депозит для автомобилей, отвечающих стандартам "Евро-4". Оформлением автомобилей в Грузии занимается офис в самом рынке. Они едут в Азербайджан, Россию, Турцию и в другие страны с грузинскими государственными номерами.

По словам Р.Сорознишвили, сегодня основными покупателями на рынке являются граждане Турции, Украины, Казахстана и Армении. Самые дешевые и изношенные автомобили покупают армяне: "Они в основном приобретают автомобили, произведенные до 2000 года".