Министерство налогов ограничило выезд из страны около 100 налогоплательщиков

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов ограничило выезд из страны некоторых налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов в государственный бюджет. Об этом Report сообщили в отделе аналитической информации министерства налогов.

По информации, по состоянию на 1 апреля этого года, соответствующими судебными решениями должники были временно ограничены в праве выезда за пределы страны. Эти решения основаны на статье 84.1.1 закона "Об исполнении" и статье 23.1.16 Налогового кодекса.

Отметим, что в новый список включены 98 человек. Большинство из них - граждане Азербайджана, среди них есть также граждане Ирана и Турции.