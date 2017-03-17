Азербайджан занимает второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди стран Центральной Азии и Южного Кавказа

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Российский экспертный центр "Евразийское развитие" подготовил рейтинг инвестиционной привлекательности восьми стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", лидирует в рейтинге Казахстан, а замыкает его Туркменистан.

Азербайджан расположился на втором месте рейтинга. Его обуславливают емкий рынок, значительный ресурсный потенциал, осуществление мер по диверсификации экономики и повышению ее инвестиционной привлекательности. Кроме того, как отмечается, страна имеет выгодное транзитное расположение.

Среди внешнеполитических рисков выделяют угрозу эскалации нагорно-карабахского конфликта.