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    Азербайджан занимает второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди стран Центральной Азии и Южного Кавказа

    Его обуславливают емкий рынок, ресурсный потенциал, осуществление мер по диверсификации экономики

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Российский экспертный центр "Евразийское развитие" подготовил рейтинг инвестиционной привлекательности восьми стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", лидирует в рейтинге Казахстан, а замыкает его Туркменистан. 

    Азербайджан расположился на втором месте рейтинга. Его обуславливают емкий рынок, значительный ресурсный потенциал, осуществление мер по диверсификации экономики и повышению ее инвестиционной привлекательности. Кроме того, как отмечается, страна имеет выгодное транзитное расположение. 

    Среди внешнеполитических рисков выделяют угрозу эскалации нагорно-карабахского конфликта.

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