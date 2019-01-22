Азербайджан в прошлом году закупил в Грузии лекарств на 33 млн долларов

Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан импортировал из Грузии 2 171,2 тыс тонн лекарств.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость импортных лекарств составила 32 817,9 тыс. долларов.

По сравнению с 2017 годом объем экспорта лекарств из Грузии в Азербайджан уменьшился на 25,6 тыс тонн, а в стоимостном выражении вырос на 10 507,6 тыс. долларов.

Отметим, что в 2017 году Азербайджан импортировал из Грузии 2 196,8 тыс. тонн лекарств на сумму 22 310,3 тыс. долларов.