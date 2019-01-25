Азербайджан закупил у Украины 778 тонн рыбной продукции за 11 месяцев 2018 года

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года Азербайджан импортировал из Украины 777,7 тонн готовой и консервированной рыбной продукции на 1,63 млн долларов.

Как сообщает Report, данные пресс-службы Госрыбагентства приводят украинские СМИ.

По итогам 11 месяцев 2018 года украинские производители экспортировали 4596 тонн (на 72 тонны или 1,6% больше, чем в 2017 году) готовой и консервированной рыбной продукции на 8,4 млн долларов. В денежном выражении это на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года (4524 тонн на 6,56 млн долларов).

Крупнейшим покупателем за 11 месяцев стала Молдова - 1 175,3 тонн на 1,77 млн долларов. Беларусь закупила 582 тонны на 0,78 млн долларов, Грузия - 687,8 тонн на 0,76 млн долларов, Израиль - 147,8 тонн на 0,6 млн долларов.