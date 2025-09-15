Азербайджан за январь-июль увеличил импорт золота в 3,6 раза

Азербайджан за январь-июль этого года импортировал 38 459 кг золота (золото, в других полуобработанных формах прутки, проволока и профили, пластины, листы, полосы или ленты толщиной более 0,15 мм без учета любой основы) на сумму $3 млрд 750,3 млн.

Согласно расчетам "Report", основанным на данных Государственного комитета статистики, это превышает данные за аналогичный период 2024 года в 3,6 раза в количественном выражении и в 2,8 раза выше в стоимостном.

Азербайджан за 7 месяцев импортировал из России 6 784 кг золота на сумму $656,8 млн (год назад поставок не было), Великобритании - 4 861 кг на $481,3 млн (год назад поставок не было), США - 4 453 кг (+ 53%) на $458,8 млн (+12%), Австралии - 4 121 кг (-38%) на $368,2 млн (-48%), Южной Африки - 2 527 кг на $267,5 млн (год назад поставок не было).

В отчетный период Азербайджан экспортировал золото только в Швейцарию: 2 895 кг золота на $178,7 млн, что соответственно в 2,4 раза и на 32% больше, чем год назад.