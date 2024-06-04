Азербайджан за пять месяцев закупил у Турции товары на 900 млн долларов

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму 888,385 млн долларов США, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму 888,385 млн долларов США, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции.

Согласно информации, за отчетный период экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от общего объема экспорта страны.

Стоимость общего экспорта Турции за 5 месяцев выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 92 млрд 537,971 млн долларов США.

Крупнейшими импортерами товаров из Турции стали Германия (7,638 млрд долларов США; на 2,9% меньше, чем годом ранее), США (5,405 млрд долларов США; на 9% больше), Италия (4,967 млрд долларов США; на 7,7% больше) и Великобритания (4,938 млрд долларов США; на 7,3% больше).

Только за май этого года из Турции в Азербайджан было экспортировано товаров на сумму 193,703 млн долларов, что на 7,7% больше, чем год назад.