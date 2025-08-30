Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 248,5 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму $191,5 млн, что на 6% больше в натуральном выражении и на 11,3 % больше в денежном по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, доля этих расходов в общем объеме импорта страны составила 1,4 %.

За тот же период экспорт фруктов и овощей достиг 490,6 тыс. тонн на $506,4 млн. По сравнению с прошлым годом объем увеличился на 33,1%, а доходы выросли на 31,9%. Доля данного сегмента в общем объеме экспортных поступлений составила 3,3 %.