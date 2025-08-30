    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

    Бизнес
    • 30 августа, 2025
    • 17:35
    Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

    Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 248,5 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму $191,5 млн, что на 6% больше в натуральном выражении и на 11,3 % больше в денежном по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Согласно данным, доля этих расходов в общем объеме импорта страны составила 1,4 %.

    За тот же период экспорт фруктов и овощей достиг 490,6 тыс. тонн на $506,4 млн. По сравнению с прошлым годом объем увеличился на 33,1%, а доходы выросли на 31,9%. Доля данного сегмента в общем объеме экспортных поступлений составила 3,3 %.

    импорт и экспорт фруктов и овощей   экспорт   импорт   статистика  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan meyvə-tərəvəz idxalını və ixracını artırıb
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan increases fruit and vegetable imports/exports

    Последние новости

    18:35

    Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования Украины

    Другие страны
    18:29

    Хуситы подтвердили гибель главы правительства йеменских повстанцев

    Другие страны
    18:27

    В Баку автомобиль сбил пешехода, на дороге возник затор

    Происшествия
    18:17

    Канадская гостья поддержала в Женеве акцию азербайджанцев – членов семей пропавших без вести в Первой Карабахской войне

    Внешняя политика
    17:58

    Сийярто: Венгрия не допустит санкций против снабжающих ее ресурсами компаний РФ

    Другие страны
    17:51

    Главы МИД ЕС вернутся к 19-му пакету санкций против РФ на следующей неделе

    Другие страны
    17:40

    Азербайджан сократил импорт чая и нарастил экспорт

    Бизнес
    17:35

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

    Бизнес
    17:25

    Украинские военные уничтожили склад взрывчатки ВС РФ

    Другие страны
    Лента новостей