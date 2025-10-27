Азербайджан вводит обязательные стандарты безопасности упаковки
Бизнес
- 27 октября, 2025
- 15:06
В Азербайджане подготовлен проект технического регламента "О безопасности упаковки", устанавливающий обязательные требования к упаковочным материалам.
Как сообщает Report, документ разработан по инициативе Госагентства по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком. После завершения общественного обсуждения он будет представлен в Кабинет министров для утверждения.
Цель нового регламента - защита жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды, животных и растений, а также предотвращение действий, способных ввести потребителей в заблуждение.
Документ определяет обязательные нормы для производства, хранения, транспортировки и утилизации упаковочных средств.
