Азербайджан вводит обязательные стандарты безопасности упаковки

В Азербайджане подготовлен проект технического регламента "О безопасности упаковки", устанавливающий обязательные требования к упаковочным материалам.

Как сообщает Report, документ разработан по инициативе Госагентства по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком. После завершения общественного обсуждения он будет представлен в Кабинет министров для утверждения.

Цель нового регламента - защита жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды, животных и растений, а также предотвращение действий, способных ввести потребителей в заблуждение.

Документ определяет обязательные нормы для производства, хранения, транспортировки и утилизации упаковочных средств.