Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Азербайджан вводит обязательные стандарты безопасности упаковки

    Бизнес
    • 27 октября, 2025
    • 15:06
    Азербайджан вводит обязательные стандарты безопасности упаковки

    В Азербайджане подготовлен проект технического регламента "О безопасности упаковки", устанавливающий обязательные требования к упаковочным материалам.

    Как сообщает Report, документ разработан по инициативе Госагентства по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком. После завершения общественного обсуждения он будет представлен в Кабинет министров для утверждения.

    Цель нового регламента - защита жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды, животных и растений, а также предотвращение действий, способных ввести потребителей в заблуждение.

    Документ определяет обязательные нормы для производства, хранения, транспортировки и утилизации упаковочных средств.

    нормы стандарты Кабмин
    Azərbaycanda qablaşdırma vasitələri üçün məcburi tələblər müəyyənləşdirilir

    Последние новости

    15:33

    93 студентки стали лауреатами Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби — 2025

    Наука и образование
    15:33

    Завтра состоится 15-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Беларуси

    Внешняя политика
    15:31

    Словения определила перспективные отрасли для создания совместных предприятий с Азербайджаном

    Бизнес
    15:29

    Ураган "Мелисса" движется в сторону Ямайки

    Другие страны
    15:28

    Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию почти на 6%

    Экономика
    15:26
    Фото

    Азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей в Польше

    Индивидуальные
    15:19

    "Азерипек" выбрал аудитора

    Финансы
    15:16

    АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборную

    Футбол
    15:08

    РФ денонсировала соглашение с США по утилизации оружейного плутония

    Другие страны
    Лента новостей