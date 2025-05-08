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Азербайджан вводит механизмы регулирования добычи и обработки драгметаллов

Азербайджан вводит механизмы регулирования добычи и обработки драгметаллов Азербайджан вводит механизмы регулирования добычи и обработки драгметаллов.
Бизнес
8 мая 2025 г. 18:10
Азербайджан вводит механизмы регулирования добычи и обработки драгметаллов

В Азербайджане планируется установить нормативные акты регулирования относительно состава драгоценных металлов, технических и качественных показателей ювелирных изделий, правил их маркировки, сортировки и лабораторных испытаний, а также новый механизм регулирования ответственного подхода к добыче драгметаллов.

Об этом Report сообщил председатель Технического комитета по драгоценным металлам и камням Ровшан Амирджанов.

По его словам, с этой целью планируется подготовить проекты новых государственных стандартов в данной сфере: "На основе приоритетных направлений, определенных Техническим комитетом, подготовлен ряд новых проектов, которые представлены в Азербайджанский институт стандартизации и в установленном порядке включены в Национальную программу стандартизации".

Амирджанов добавил, что данные документы имеют большое значение как с точки зрения эффективного регулирования внутреннего рынка, так и для обеспечения конкурентоспособной продукции на международном рынке.

Он отметил, что Техническим комитетом также запланирована разработка новых проектов: "В частности, предусматривается разработка современных технических документов, учитывающих цифровизацию, ответственную добычу и инновационные методы анализа. Работы, которые будут проведены в этом направлении, создадут прочную нормативную базу для устойчивого развития отрасли и более эффективной защиты прав потребителей".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qiymətli metalların məsuliyyətli hasilatı üzrə yeni tənzimləmə mexanizmi müəyyənləşdiriləcək

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