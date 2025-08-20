Азербайджан вступает в глобальную систему контроля за криптовалютами

Правительство Азербайджана инициировало процедуры присоединения к Системе отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework - CARF), разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной налоговой службе.

Основная цель этого шага — усиление обмена информацией о криптовалютных операциях и борьба с уклонением от налогообложения.

По данным ведомства, на фоне стремительного развития цифровой экономики происходит соответствующее расширение международных механизмов контроля в этой сфере. Присоединение к CARF является логичным шагом в условиях глобальной цифровизации финансовых потоков.

После завершения процесса присоединения к CARF налоговые органы иностранных государств будут автоматически предоставлять Государственной налоговой службе Азербайджана информацию о доходах граждан страны, полученных от операций с криптовалютами. Это позволит значительно повысить прозрачность и усилить контроль за криптовалютными транзакциями.

Стоит напомнить, что согласно новому законодательству, граждане Азербайджана, получающие доход от операций с криптовалютами, обязаны уплачивать соответствующие налоги.