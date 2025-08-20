О нас

Азербайджан вступает в глобальную систему контроля за криптовалютами

Азербайджан вступает в глобальную систему контроля за криптовалютами Азербайджан вступает в глобальную систему контроля за криптовалютами
Бизнес
20 августа 2025 г. 17:08
Азербайджан вступает в глобальную систему контроля за криптовалютами

Правительство Азербайджана инициировало процедуры присоединения к Системе отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework - CARF), разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной налоговой службе.

Основная цель этого шага — усиление обмена информацией о криптовалютных операциях и борьба с уклонением от налогообложения.

По данным ведомства, на фоне стремительного развития цифровой экономики происходит соответствующее расширение международных механизмов контроля в этой сфере. Присоединение к CARF является логичным шагом в условиях глобальной цифровизации финансовых потоков.

После завершения процесса присоединения к CARF налоговые органы иностранных государств будут автоматически предоставлять Государственной налоговой службе Азербайджана информацию о доходах граждан страны, полученных от операций с криптовалютами. Это позволит значительно повысить прозрачность и усилить контроль за криптовалютными транзакциями.

Стоит напомнить, что согласно новому законодательству, граждане Азербайджана, получающие доход от операций с криптовалютами, обязаны уплачивать соответствующие налоги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan joins OECD’s Crypto-Asset Reporting Framework
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan kriptoaktivlər üzrə beynəlxalq hesabatlılıq çərçivəsinə qoşulur

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi