Азербайджан возобновил поставки куркумы из Пакистана
Бизнес
- 17 января, 2026
- 13:31
Азербайджан в январе-октябре 2025 года импортировал 547 тонн куркумы на сумму $981 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это на 2,4% больше в стоимостном и на 5% меньше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период Азербайджан закупил из Индии 323 тонны (-11%) куркумы на сумму $639 тыс. (на 3% меньше, чем годом ранее), из Ирана - 213 тонн (+8%) на $292 тыс. (+20%), из Турции - 4,23 тонны (+11%) на $39,41 тыс. (+5%), из Пакистана - 1,2 тонны на $8,3 тыс., из Объединенных Арабских Эмиратов - 0,99 тонны (+65%) на $2 тыс. (+2,3 раза).
Азербайджан возобновил поставки из Пакистана после перерыва в 5 лет и 8 месяцев.
Последние новости
13:54
В Азербайджане за сутки изъято более 12 кг наркотиковПроисшествия
13:36
Украина обсудила с Чехией восстановление жилья и энергетическую устойчивость громадДругие страны
13:31
Азербайджан возобновил поставки куркумы из ПакистанаБизнес
13:16
В воскресенье в Баку ожидается мокрый снег, в регионах - мороз до −4°Экология
13:05
В Азербайджане найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вестиПроисшествия
12:56
В России сообщили о предотвращении нападения на полицейских в НальчикеДругие страны
12:48
Фото
Анар Гулиев представил опыт Азербайджана в контексте решения глобального жилищного кризисаИнфраструктура
12:32
На станции метро "20 Января" скончался пассажирПроисшествия
12:18