Азербайджан возобновил поставки куркумы из Пакистана

Азербайджан в январе-октябре 2025 года импортировал 547 тонн куркумы на сумму $981 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это на 2,4% больше в стоимостном и на 5% меньше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период Азербайджан закупил из Индии 323 тонны (-11%) куркумы на сумму $639 тыс. (на 3% меньше, чем годом ранее), из Ирана - 213 тонн (+8%) на $292 тыс. (+20%), из Турции - 4,23 тонны (+11%) на $39,41 тыс. (+5%), из Пакистана - 1,2 тонны на $8,3 тыс., из Объединенных Арабских Эмиратов - 0,99 тонны (+65%) на $2 тыс. (+2,3 раза).

Азербайджан возобновил поставки из Пакистана после перерыва в 5 лет и 8 месяцев.