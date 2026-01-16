Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан возобновил импорт пестицидов из Туниса

    • 16 января, 2026
    • 16:32
    Азербайджан в январе-октябре 2025 года импортировал 9 272 тонны пестицидов (химических веществ для защиты растений) на сумму $58,6 млн.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, это на 20% больше в стоимостном и на 21% - в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    В отчетный период Азербайджан импортировал из Турции 4 797 тонн (+19%) пестицидов на сумму $27,7 млн (на 6% больше, чем годом ранее), из Китая - 1 481 тонну (+72%) на сумму $8,9 млн (+84%), из России - 956 тонн (+6%) на сумму $7,5 млн (+29%).

    Спустя 8 лет и 10 месяцев Азербайджан возобновил поставки из Туниса (0,1 тонны на сумму $30 тыс.).

    В 2024 году на долю Турции пришлось 52% от 9 108 тонн пестицидов, импортированных в Азербайджан.

