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Азербайджан вошел в ТОП-10 стран по наибольшему количеству работающих компаний в Казахстане

Азербайджан вошел в ТОП-10 стран по наибольшему количеству работающих компаний в Казахстане Число действующих в Казахстане азербайджанских предприятий к апрелю 2024г увеличилось на 19%.
Бизнес
17 апреля 2024 г. 11:39
Азербайджан вошел в ТОП-10 стран по наибольшему количеству работающих компаний в Казахстане

Число действующих в Казахстане азербайджанских предприятий к апрелю 2024 года увеличилось на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального бюро статистики, по состоянию на 1 апреля 2024 года число зарегистрированных в Казахстане азербайджанских компаний составило 1 тыс. 434 (рост на 18,3%).

При этом, наибольшее число этих компаний зарегистрировано в Астане (372) и Алматы (467).

Согласно статданным, число полноценно работающих в стране компаний из Азербайджана к 1 апреля 2024 года составило 1 152 (рост на 19%), в том числе 1 146 – малых, 4- средних и 2 крупных.

Наибольшее число азербайджанский компаний в Казахстане действуют в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (489), строительстве (185), различных услуг (225), обрабатывающей промышленности (51), транспорта и складирования (43), профессиональной, научной и технической деятельности (35), операций с недвижимым имуществом (35), в области административного и вспомогательного обслуживания (29), здравоохранения и социального обслуживания населения (24), информации и связи (10).

Помимо Азербайджана, в первую десятку стран по наибольшему количеству зарегистрированных компаний в Казахстане, к 1 апреля вошли: Россия, Турция, Узбекистан, Китай, Кыргызстан, Украина, Германия, Южная Корея и Беларусь.

В целом по состоянию на 1 апреля 2024 года в Казахстане общее число зарегистрированных иностранных предприятий достигло 57 052 (рост на 13%), из них действуют - 44 568 (рост на 12,3%). При этом, больше всего в Казахстане зарегистрировано и действует компаний из РФ – 23,3 тыс. и 19,7 тыс. соответственно.

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Версия на английском языке Azerbaijan among 10 countries for biggest number of operating companies in Kazakhstan

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