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Азербайджан вошел в число перспективных стран для инвестиций

Азербайджан вошел в число перспективных стран для инвестиций Издание FDI Intelligence, входящее в группу Financial Times, опубликовало рейтинг ТОП-10 самых перспективных стран для инвестиций, в котором Азербайджан занял 7 место.
Бизнес
13 августа 2024 г. 16:48
Азербайджан вошел в число перспективных стран для инвестиций

Издание FDI Intelligence, входящее в группу Financial Times, опубликовало рейтинг ТОП-10 самых перспективных стран для инвестиций, в котором Азербайджан занял 7 место.

Как сообщает Report, рейтинг возглавила Камбоджа, второе место заняли Филиппины, а третье - Кения.

Исследование проводилось путем оценки макроэкономических данных и показателей иностранных инвестиций 50 наиболее привлекательных стран с использованием данных Международного валютного фонда и fDi Markets - службы мониторинга иностранных инвестиций Financial Times.

Ключевыми факторами, отличающими страны, вошедшие в ТОП-10, являются экономическая стабильность, благоприятный инвестиционный климат, создаваемый законодательством, регулярно адаптирующимся к глобальным тенденциям, а также развитие сектора альтернативной энергетики.

Отметим, что в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор экономики Азербайджана составил 2 млрд долларов США, что является самым высоким показателем, зафиксированным до настоящего времени.

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Версия на английском языке Azerbaijan among top countries for high investment - RATING
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan investisiya qoymaq üçün yüksək perspektivli ölkələrdən biridir - REYTİNQ

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