​Азербайджан внедрит систему пост-аудита на таможенных пунктах

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На таможенных пунктах Азербайджана будет внедрена система пост-таможенного аудита при прохождении грузов через "голубой" и "желтый" коридоры. Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Американской торговой палаты (AmCham) в Азербайджане заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По словам А.Алиева, услуга пост-таможенного аудита может быть применена и в "зеленом коридоре": "По правилам, в "зеленом" коридоре может применяться до 10%, в "голубом" и "желтом" коридорах - до 50% услуги пост-аудита. В "красном" коридоре будут действовать все таможенные правила".