​Азербайджан ведет подготовку к стратегической приватизации

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане с участием консалтинговых компаний и экспертов разрабатывается новая программа по приватизации государственного имущества.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров.

Он отметил, что целью приватизации является не только повышение государственных доходов: "Азербайджан имеет достаточное количество стратегических валютных резервов. Президент Ильхам Алиев поставил ряд задач перед правительством в связи с приватизацией. Во-первых, приватизация определенной части ряда государственных учреждений и их оздоровления путем улучшения управления и повышения прозрачности деятельности. Во второй категории учреждений будет приватизирована их большая часть в целях повышения конкурентоспособности".

Помощник президента также отметил вероятность рассмотрения крупных приватизиционных проектов при наличии предложений со стороны серьезных инвесторов: "Правительство готово оказать инвесторам любую правовую и материальную поддержку в рамках принятых международных норм".

Н.Амиров добавил, что вопрос приватизации объектов и предприятий связи также будет рассмотрен в рамках новой программы приватизации.