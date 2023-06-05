Азербайджан ведет переговоры для экспорта меда в страны Персидского залива

Ведутся переговоры для экспорта азербайджанского меда в страны Персидского залива.

Ведутся переговоры для экспорта азербайджанского меда в страны Персидского залива.

Об этом Report сказал председатель правления общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" Бахреддин Хасратов.

По его словам, в настоящее время азербайджанский мед преимущественно экспортируется в арабские страны, однако с учетом большого потенциала в данной сфере направления экспорта должны быть расширены.

Б.Хасратов считает, что в будущем мед может занять важное место в ненефтятом экспорте Азербайджана.

"Для этого местный мед нужно продвигать в зарубежных странах. Необходима государственная поддержка, чтобы пчеловоды могли участвовать в международных выставках".

Председатель ассоциации отметил, что за границей продается обычный мед и мед высшего сорта: "Обычный мед получают в основном с плантаций. Добытый на природе мед считается более дорогим и качественным. Азербайджанский мед добывается на природе и потому относится к категории премиум. По этой причине мы можем дорого продавать мед и привлекать в страну валюту".