 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан в прошлом году увеличил импорт табака на 18%

    За 2014 год в Азербайджан было импортировано табака и табачных изделий на 400 млн. долларов

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ За прошлый год Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 399,394 млн. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 17,9% больше по сравнению с 2013 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 4,35% от общего импорта за 2014 год.

    За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 12,755 млн. долларов, что на 18,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,06% от общего экспорта за 2014 год.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi