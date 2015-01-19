Азербайджан в прошлом году увеличил импорт табака на 18%

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ За прошлый год Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 399,394 млн. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 17,9% больше по сравнению с 2013 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 4,35% от общего импорта за 2014 год.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 12,755 млн. долларов, что на 18,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,06% от общего экспорта за 2014 год.