Азербайджан в этом году увеличил экспорт сахара и кондитерских изделий из сахара в 1,8 раза

За январь-июль этого года из Азербайджана было экспортировано 43 958,67 тонн сахара и кондитерских изделий из сахара на сумму $31 млн 721,15 тыс., что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном и в 1,8 раза - в количествнном выражении. Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета. Доля сахара и кондитерских изделий из сахара в экспорте основных ненефтяных продуктов из Азербайджана составляет 1,7%. В июле из страны было экспортировано 4 138,61 тонн сахара и кондитерских изделий из сахара на сумму $3 млн 196,23 тыс., что соответственно на 57,8% и 68,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.