О нас

Азербайджан в 3 раза увеличил доходы от экспорта табака

Азербайджан в 3 раза увеличил доходы от экспорта табака 15:37 В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал табак и промышленные заменители табака на сумму 13,2 миллиона долларов США.
Бизнес
20 августа 2022 г. 15:30
Азербайджан в 3 раза увеличил доходы от экспорта табака

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 13,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Report, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость импортируемого Азербайджаном табака и его заменителей за 7 месяцев составила 50 миллионов долларов США, что на 11,7% меньше, чем год назад.

Экспортные доходы по табаку и его промышленным заменителям за отчетный период составили 0,1% от общих экспортных доходов Азербайджана, а импортные расходы - 0,7% от общих импортных расходов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi