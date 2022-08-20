Азербайджан в 3 раза увеличил доходы от экспорта табака

15:37 В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал табак и промышленные заменители табака на сумму 13,2 миллиона долларов США.

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 13,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Report, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость импортируемого Азербайджаном табака и его заменителей за 7 месяцев составила 50 миллионов долларов США, что на 11,7% меньше, чем год назад.

Экспортные доходы по табаку и его промышленным заменителям за отчетный период составили 0,1% от общих экспортных доходов Азербайджана, а импортные расходы - 0,7% от общих импортных расходов.