Азербайджан в 3 раза увеличил доходы от экспорта табака

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 13,2 миллиона долларов США.
Как сообщает Report, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Стоимость импортируемого Азербайджаном табака и его заменителей за 7 месяцев составила 50 миллионов долларов США, что на 11,7% меньше, чем год назад.
Экспортные доходы по табаку и его промышленным заменителям за отчетный период составили 0,1% от общих экспортных доходов Азербайджана, а импортные расходы - 0,7% от общих импортных расходов.