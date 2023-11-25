Азербайджан в 3 раза увеличил доходы от экспорта напитков и уксуса

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки, уксус на сумму 51,3 млн долларов США.

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки, уксус на сумму 51,3 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость импорта напитков и уксуса в Азербайджан за 10 месяцев составила 78,5 млн долларов США, что на 12,3% больше, чем год назад.

За отчетный период экспорт спиртных напитков и уксуса составил 0,2% от общего экспорта Азербайджана, а импорт - 0,55% от общего импорта.