Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.
Бизнес
- 26 января, 2026
- 09:49
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в отчетный год экспорт из Армении в Азербайджан не осуществлялся.
Как сообщалось, 18 декабря 2025 года из Азербайджана в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.
С начала текущего года Армения 9 января импортировала из Азербайджана 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива, а 11 января - 979 тонн автомобильного топлива марки АИ-92.
