Азербайджан в 2024 году увеличил поставки томатов в Россию на 6,7%

Азербайджан в 2024 году поставил в Россию 141,9 тыс. тонн томатов против 133 тыс. тонн в 2023 году.

Азербайджан в 2024 году поставил в Россию 141,9 тыс. тонн томатов против 133 тыс. тонн в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Россельхознадзора, таким образом, Азербайджан увеличил поставки томатов на 6,7%.

В 2024 году Азербайджан являлся основным поставщиком томатов в Россию, которая импортировала 479,4 тыс. тонн (в 2023г – 417 тыс. тонн).

Азербайджан в 2024 году также являлся одним из крупных поставщиков в РФ семечковых (яблоки, груши). "Импорт семечковых в РФ составил 627,4 тыс. тонн против 611,2 тыс. тонн в 2023 году. Стабильным поставщиком является Азербайджан, который нарастил экспорт до 93,4 тыс. тонн с 88 тыс. тонн (рост на 6,1%)", - отмечает Россельхознадзор.

В целом, из Азербайджана в 2024 году в Россию поставлено порядка 540 тыс. тонн овощей и фруктов: 153,4 тыс. тонн овощной продукции (141,9 тыс. тонн томатов, 5,2 тыс. тонн перцев и кабачков, 2,7 тыс. тонн огурцов, 1,2 тыс. тонн лука и чеснока) и 386,6 тыс. тонн фруктов (186,6 тыс. тонн ягод и прочих фруктов, 93,4 тыс. тонн семечковых, 87,4 тыс. тонн косточковых, 6,3 тыс. тонн винограда, 5,8 тыс. тонн цитрусовых, 5,5 тыс. тонн дынь и арбузов, 1,7 тыс. тонн сухофруктов).