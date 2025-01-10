Азербайджан в 2024 году незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт

14:22

Экспорт ненефтегазовой продукции из Азербайджана в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 0,3% - до $3,4 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно информации, в том числе в 2024 году экспорт продовольственных товаров вырос на 11,3% и составил $1,03 млрд.

За отчетный период экспорт сахара и кондитерских изделий увеличился на 62,4% - до $38,5 млн, хлопка-волокна - на 45,2%, до $178,2 млн, растительных масел и жиров - на 32,8%, до $28,9 млн, драгоценных металлов - на 29,2%, до $215,3 млн, продукции химической промышленности - на 18,3%, до $293,7 млн, алкогольных и безалкогольных напитков - на 14,3%, до $68,8 млн, чая - на 1,6%, до $6 млн, черных металлов - на 1,9%, до $48,2 млн, алюминия и изделий из него - на 1%, до $197,2 млн.

По данным Центра, в 2024 году экспорт аграрной продукции вырос на 2,8% - до $789,4 млн, агропромышленной продукции - на 57,3%, до $316,1 млн. В целом, экспорт аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 14,1% и составил $1,11 млрд.