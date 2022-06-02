Азербайджан увеличит товарооборот с Пермским краем

Власти Пермского края намерены увеличить товарооборот с Азербайджаном с помощью реализации проекта "Агроэкспресс", предполагающего создание контейнерных хабов с упрощенными таможенными и фитосанитарными процедурами.

Власти Пермского края намерены увеличить товарооборот с Азербайджаном с помощью реализации проекта "Агроэкспресс", предполагающего создание контейнерных хабов с упрощенными таможенными и фитосанитарными процедурами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг губернатор Прикамья Дмитрий Махонин по итогам встречи с заместителем министра экономики Азербайджанской Республики Сахибом Мамедовым в рамках рабочей поездки делегации правительства российского региона в Баку.

"Одним из шагов к этому может стать реализация проекта "Агроэкспресс". Он позволит организовать перевозку грузов посредством контейнерных хабов с упрощенными таможенными и фитосанитарными процедурами. Проекту будет способствовать создаваемая в Перми особая экономическая зона в Осенцовском промузле - это крупнейший транспортный узел по отправке грузов. Кроме этого, совместно с РЖД мы прорабатываем проект строительства нового контейнерного терминала. Если будет улучшена логистика, то будет организовано взаимодействие и в остальных сферах экономики", - сказал Махонин.

По словам заместителя начальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Артема Панова, контейнерная перевозка может заменить традиционную перевозку автотранспортом. "Контейнер сейчас "умеет" ездить, летать, плавать. Если говорить о железной дороге, то для таких поездов создается отдельный график, поэтому составы с контейнерами двигаются практически без остановок. Мы на текущий момент имеем 17 станций, которые готовы работать с любыми видами контейнеров. Одна из них, находящаяся в Осенцах, в сутки грузит 30 тыс тонн, большая часть из них - наливные грузы (22 тыс тонн). В ближайшей перспективе этот показатель будет только расти", - отметил Панов, добавив, что в Азербайджане есть три железнодорожные станции, с которыми могут осуществляться взаимные поставки из Пермского края, но пока они не используются.

Как отметил замминистра экономики Сахиб Мамедов, статистические данные товарооборота между Пермским краем и Азербайджаном показывают наличие высокого потенциала для наращивания взаимодействия. "У Азербайджана сложились партнерские связи со многими регионами России, в том числе с Пермским краем. Сегодня мы должны думать о развитии отношений наших предпринимателей. В частности, мы активно развиваем нефтяной сектор экономики, поэтому двустороннее сотрудничество между нашими предпринимателями - это возможность обменяться опытом и получить синергетический эффект. Для этого у нас есть прочная нормативно-правовая база, мы организуем разные бизнес-форумы, встречи официальных лиц, которые придают большой импульс развитию экономического сотрудничества", - сказал Мамедов.

По данным правительства Прикамья, объем товарооборота между Пермским краем и Азербайджанном за 2021 год составил 44,39 млн долларов США. Из Прикамья в республику в 2021 году экспортировали продукцию на 42,52 млн долларов США, что на 25% больше объема экспорта за аналогичный период 2020 года. Наиболее востребованными в Азербайджане стали целлюлозно-бумажные изделия и древесина, продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и сырье, а также продукция предприятий "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", "Свеза Уральский", "Уралхим", "Метафракс Кемикалс" и других. Импорт продукции в Пермский край из республики в 2021 году составил 1,87 млн долларов США. Промышленники региона, среди которых "Новомет-Пермь", "ОДК-Пермские моторы" и другие компании, закупали машиностроительную продукцию, металлы и изделия из них.