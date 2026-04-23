Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан увеличил расходы на импорт молока и сливок на 61%

    Бизнес
    • 23 апреля, 2026
    Азербайджан увеличил расходы на импорт молока и сливок на 61%

    Азербайджан в январе-марте 2026 года импортировал 5 858 тонн молока и сливок на сумму $10 млн 386 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 1 531 тонну (35%) и на $3 млн 945 тыс. (61%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период расходы на импорт молока и сливок составили 0,2% от общих импортных расходов Азербайджана.

    Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн, что на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Молоко и сливки
    Azərbaycan süd və qaymaq idxalına çəkdiyi xərci 61 % artırıb

    Последние новости

    Другие страны
    Индивидуальные
    Другие страны
    Другие страны
    Инфраструктура
    В регионе
    Другие страны
    Внешняя политика
    Внешняя политика
    Лента новостей