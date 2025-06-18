Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей почти на 22%

Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей почти на 22%

За январь-май текущего года Азербайджан импортировал 42 786 автомобилей различного назначения на общую сумму $789,752 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импорта выросла на 21,8%, а количество ввезенных транспортных средств увеличилось на 20,3%.

С начала года импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, увеличился в 2,1 раза и составил 210 единиц (на сумму $16,236 млн). Импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств вырос на 22,1%, достигнув 39 009 единиц (на сумму $709,137 млн).

Из этих автомобилей 18 426 единиц (на сумму $377,309) составляют транспортные средства с гибридным двигателем, сочетающим двигатель внутреннего сгорания и электрический двигатель, а 767 единиц (на сумму $25,762 млн) – транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем.

Импорт гибридных автомобилей увеличился в 2,7 раза, тогда как импорт полностью электрических транспортных средств сократился на 38,6% по сравнению с годом ранее.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 0,06%, составив 3 337 единиц (на сумму $41,405 млн), а импорт моторных транспортных средств специального назначения вырос на 25,7%, достигнув 230 единиц (на сумму $22,973 млн).