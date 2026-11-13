Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Мухтар Бабаев сообщил о плодотворных встречах, проведенных на COP31

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 22:49
    Мухтар Бабаев сообщил о плодотворных встречах, проведенных на COP31

    Азербайджан провел продуктивные двусторонние встречи в первую неделю COP31 в Анталье для обмена мнениями об общих климатических приоритетах, укрепления партнерств и развития практического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

    "Основываясь на результатах COP29, проведенного в Баку, наши обсуждения были направлены на вопросы практического применения климатических обязательств и сохранения динамики в направлении их реализации", - отметил он.

    Мухтар Бабаев COP31
    Muxtar Babayev: COP31-də əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün məhsuldar ikitərəfli görüşlər keçirdik
    Mukhtar Babayev says productive meetings held at COP31
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    23:14
    США увеличили масштаб подготовки украинских военных
    Другие страны
    23:08
    Байрактар: Первый реактор АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию в ближайшее время
    В регионе
    23:02
    Турция и Катар подписали соглашение о взаимной обороне
    В регионе
    22:53
    Кошта: ЕС сформировал единую команду для участия в переговорах по Украине
    Другие страны
    22:49
    Мухтар Бабаев сообщил о плодотворных встречах, проведенных на COP31
    Внешняя политика
    22:39
    Кошта: ЕС стремится наверстать отставание в глобальной гонке ИИ
    Другие страны
    22:32
    Армения и США обсудили реализацию TRIPP
    В регионе
    22:21
    Фото
    Сахиль Бабаев: Минфин продолжает анализ показателей 35 госпредприятий за III квартал
    Финансы
    22:01
    Пленкович: Саммит ЕПС в Азербайджане станет важным вкладом в евросотрудничество - Эксклюзив
    Внешняя политика
    Лента новостей