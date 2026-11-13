Мухтар Бабаев сообщил о плодотворных встречах, проведенных на COP31
- 13 ноября, 2026
- 22:49
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Азербайджан провел продуктивные двусторонние встречи в первую неделю COP31 в Анталье для обмена мнениями об общих климатических приоритетах, укрепления партнерств и развития практического сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.
"Основываясь на результатах COP29, проведенного в Баку, наши обсуждения были направлены на вопросы практического применения климатических обязательств и сохранения динамики в направлении их реализации", - отметил он.
During the first week of COP31 in Antalya, we held productive bilateral meetings to exchange views on shared climate priorities, strengthen partnerships and advance practical cooperation. Building on the outcomes of COP29 in Baku, our discussions focused on how to put climate commitments into practice and sustain momentum on implementation. #COP29 #COP31 #ClimateAction— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) November 13, 2026