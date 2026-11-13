İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Muxtar Babayev: COP31-də əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün məhsuldar ikitərəfli görüşlər keçirdik

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2026
    • 21:48
    Muxtar Babayev: COP31-də əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün məhsuldar ikitərəfli görüşlər keçirdik

    Azərbaycan Antalyada COP31-in ilk həftəsində ortaq iqlim prioritetləri barədə fikir mübadiləsi aparmaq, tərəfdaşlıqları gücləndirmək və praktiki əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün məhsuldar ikitərəfli görüşlər keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Bakıda keçirilən COP29-un nəticələrinə əsaslanaraq, müzakirələrimiz iqlim öhdəliklərinin təcrübədə necə tətbiq edilməsi və icra istiqamətində dinamikanın qorunub saxlanılması məsələlərinə yönəlib", - o bildirib.

    Muxtar Babayev COP31
    Мухтар Бабаев сообщил о плодотворных встречах, проведенных на COP31
    Mukhtar Babayev says productive meetings held at COP31
    44 filmi
    44 filmi

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