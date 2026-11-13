Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Кошта: ЕС сформировал единую команду для участия в переговорах по Украине

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 22:53
    Кошта: ЕС сформировал единую команду для участия в переговорах по Украине

    Европейский союз будет представлен в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта институтами ЕС и странами E5, входящими в "Коалицию желающих".

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции.

    "Лидеры договорились, что нашу европейскую команду на переговорах по миру в Украине составят институты Европейского союза и страны E5 "Коалиции желающих". Наша европейская команда продолжит действовать в тесной координации и полном единстве", - сказал он.

    По словам Кошты, Европа должна выступать единым голосом во всех дискуссиях, определяющих будущее Украины и безопасность европейского континента. Отвечая на вопрос о том, кто именно будет представлять ЕС в переговорном процессе, Кошта пояснил, что распределение полномочий между европейскими институтами определено учредительными договорами Евросоюза. Председатель Европейского совета представляет ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, тогда как председатель Еврокомиссии представляет союз по вопросам, входящим в компетенцию ЕК.

    Глава Евросовета добавил, что ЕС должен играть центральную роль в обсуждении европейского будущего Украины, ее восстановления и процветания. Вопрос гарантий безопасности, по его словам, необходимо решать в рамках Коалиции желающих в тесной координации с НАТО.

    "Но Россия должна изменить курс", - подчеркнул он, имея в виду отказ от воздушных атак и эскалации.

    В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейское присутствие в переговорном процессе необходимо для защиты интересов Украины и самого Евросоюза.

    Она подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать Киев и выступает за предоставление Украине надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности, а также подготовку программы послевоенного восстановления и экономического развития.

    Премьер-министр Ирландии Михол Мартин, комментируя решение о европейском представительстве, назвал согласованный формат конструктивным результатом обсуждений.

    Между тем Кошта сообщил, что на следующем заседании Европейского совета 26–27 ноября лидеры обсудят финансовые потребности Украины на следующий год и последующий период на основе предложений ЕК.

    Антониу Кошта Урсула фон дер Ляйен Михол Мартин
    Costa: EU forms united team to take part in Ukraine peace talks
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