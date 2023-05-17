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Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 47%

Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 47% В январе-апреле этого года в Азербайджан было импортировано 29 855 автомобилей различного назначения на сумму 199,3 млн долларов США.
Бизнес
17 мая 2023 г. 21:56
Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 47%

В январе-апреле этого года в Азербайджан было импортировано 29 855 автомобилей различного назначения на сумму 199,3 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 47,4% и 27,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

За 4 месяца импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился в 4,3 раза и составил 55 единиц (на 3,772 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, увеличился на 27,9% и составил 27 589 единиц (на 382,169 млн долларов США).

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 42,8% - до 2 061 единицы (на сумму 30,375 млн долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 48,5%, до 150 единиц (на сумму 16,83 млн долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 47 % artırıb

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