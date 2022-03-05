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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт почти на 40%

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт почти на 40% Стоимость экспорта Азербайджана в январе-феврале этого года составила 6 млрд долларов США, в том числе ненефтяного экспорта - 461,8 млн долларов США.
Бизнес
5 марта 2022 г. 17:40
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт почти на 40%

Стоимость экспорта Азербайджана в январе-феврале этого года составила 6 млрд долларов США, в том числе ненефтяного экспорта - 461,8 млн долларов США.

Об этом говорится в мартовском выпуске ”Обзора экспорта“, сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт вырос на 39,4%.

В феврале объемы экспорта составили 2,9 млрд долларов США. Рост экспорта по ненефтяному сектору составил 24% (229,6 млн долларов США).

За февраль 2022 года экспорт продовольственных товаров увеличился на 19,4% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил 51,7 млн долларов США, а непродовольственных товаров - на 25,4%, до 177,9 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan qeyri-neft ixracını 40%-ə yaxın artırıb

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