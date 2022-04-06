Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 45%

В январе-марте этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 8 млрд долларов США, а экспорта ненефтяного сектора - 727,2 миллиона долларов США.

В январе-марте этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 8 млрд долларов США, а экспорта ненефтяного сектора - 727,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно апрельскому выпуску "Обзора экспорта" центра, за последний год стоимость экспорта в ненефтяной сектор выросла на 225,6 млн долларов США или на 45%.

Стоимость экспорта плодоовощной продукции в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 28,5% и составила 124,9 млн долларов США. За соответствующий период экспорт продукции химической промышленности увеличился в 10 раз, алюминия и изделий из него - на 63,9%, черных металлов и изделий из них - на 48,7%, хлопковой пряжи - на 29,3%, хлопкового волокна - на 5,6%.

В марте 2022 года стоимость экспорта составила 2 млрд долларов США. Стоимость экспорта ненефтяного сектора составила 265,5 млн долларов США, увеличившись на 55,9%. Стоимость экспорта продуктов питания увеличилась на 13,6% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составила 48,8 млн долларов США, а стоимость экспорта непродовольственной продукции - на 70,1%, до 216,7 млн долларов США.