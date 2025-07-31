Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт в Россию более чем на 8%

10:59 В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $586 млн, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Азербайджан в январе-июне этого года экспортировал в Россию ненефтяную продукцию на сумму $586 млн, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период ненефтяной экспорт из Азербайджана в Турцию сократился на 6,4%, до $287,2 млн, в Грузию - увеличился на 36,15%, до $154,8 млн.

В первом полугодии Азербайджан также экспортировал в Швейцарию такой продукции на сумму $151,5 млн, в Украину - на $95,8 млн.

Отметим, что в первом полугодии ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,8 млрд.