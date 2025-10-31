Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 4%

Азербайджан за январь-сентябрь текущего года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $878,9 млн, что на на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Экспортного обзора", опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

За 9 месяцев ненефтегазовый экспорт из Азербайджана в Турцию вырос на 0,2%, составив $435,8 млн, а в Швейцарию - в 2,1 раза, до $247,8 млн.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал ненефтегазовую продукцию в Грузию на $244,8 млн (+ 25,5%) и в Украину - $147,3 млн.

В целом, за 9 месяцев 2025 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 7,7% и достиг $2,6 млрд.