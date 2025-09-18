Азербайджан увеличил квоты на перевозки для Украины

Азербайджан и Босния и Герцеговина предоставили Украине дополнительные разрешения на международные грузоперевозки.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в сети Facebook.

По информации Деркача, Азербайджан передал стране 100 дополнительных разрешений на перевозку грузов из и в третьи страны, что составляет прирост около 20% к базовой квоте.

Босния и Герцеговина предоставила 300 дополнительных бланков на двусторонние, транзитные и международные перевозки - это увеличение на 100% к ранее установленному лимиту.

По словам замминистра, новые квоты позволят украинским компаниям выполнять больше рейсов, формировать устойчивые логистические маршруты и расширять направление бизнеса.

Заместитель министра уточнил, что бланки разрешений находятся на этапе передачи и в ближайшее время будут доступны перевозчикам через компанию "Укртрансбезопасность".