    Азербайджан увеличил квоты на перевозки для Украины

    • 18 сентября, 2025
    • 09:21
    Азербайджан увеличил квоты на перевозки для Украины

    Азербайджан и Босния и Герцеговина предоставили Украине дополнительные разрешения на международные грузоперевозки.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в сети Facebook.

    По информации Деркача, Азербайджан передал стране 100 дополнительных разрешений на перевозку грузов из и в третьи страны, что составляет прирост около 20% к базовой квоте.

    Босния и Герцеговина предоставила 300 дополнительных бланков на двусторонние, транзитные и международные перевозки - это увеличение на 100% к ранее установленному лимиту.

    По словам замминистра, новые квоты позволят украинским компаниям выполнять больше рейсов, формировать устойчивые логистические маршруты и расширять направление бизнеса.

    Заместитель министра уточнил, что бланки разрешений находятся на этапе передачи и в ближайшее время будут доступны перевозчикам через компанию "Укртрансбезопасность".

    Azərbaycan Ukrayna üçün daşıma kvotalarını artırıb
    Azerbaijan increases cargo quotas for Ukraine

