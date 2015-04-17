​Азербайджан увеличил импорт продовольственных товаров

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем импортируемых в Азербайджан продовольственных товаров возрос на 19,94% и за первый квартал 2015 года достиг 282,0 млн. долларов. Импорт продовольственных товаров по стране составил 11,61% от общего объема импорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, импорт фруктов и овощей увеличился до 3-х раз и составил 21,5 млн. долларов, импорт пшеницы возрос на 69,0% и достиг 117,2 млн. долларов, импорт жиров и масел растительного и животного происхождения сократился на 12,29% и составил 20,2 млн. долларов, а импорт сахара сократился на 45,09% и составил 24,5 млн. долларов.

За отчетный период импорт мяса вырос на 10,12% и составил 4,8 млн. долларов, импорт молока увеличился на 6,2% и составил 1,7 млн. долларов, а импорт сливочного масла увеличился на 48,4% и достиг 7,7 млн. долларов.

Отметим, что в первом квартале этого года Азербайджан произвел торговые операции со 122 странами в объеме 5,812 млрд. долларов, что на 18,61% уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

2,429 млрд. долларов товарооборота приходится на долю импорта, а 3,384 млрд. долларов - экспорта.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 37,07%, а импорта - возрос на 37,66%. За это время в страну импортирован товар 4 576 наименований, а экспортирован товар 950-ти наименований.