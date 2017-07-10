Азербайджан увеличил импорт продовольственных товаров

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане увеличились в годовом исчислении на 4,28% и в январе-июне составили 624,2 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт мяса вырос в 2,6 раза и составил 35,515 млн долларов, молока – на 69,73% - до 5,815 млн долларов, сливочного и других масел животного происхождения – на 18,56% - до 32,688 млн долларов, чая – на 13,83% - до 21,251 млн долларов, сахара – на 28,09% - до 70,752 млн долларов. За этот период импорт пшеницы сократился на 35,59% - до 83,169 млн долларов, фруктов и овощей – на 0,01% - до 75,369 млн долларов.

Отметим, что за отчетный период доля продовольственных товаров в структуре импорта повысилась до 18,31% с 14,79% в аналогичном периоде прошлого года.