Азербайджан увеличил импорт масел, изготовленных из молока, почти на 4%

За январь-июль 2025 года Азербайджан импортировал 16 633 тонны сливочного масла и других масел, изготовленных из молока.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема масла составила 113, 648 млн долларов США.

Это на 576 тонн (3,6%) больше по объему и на 28, 337 млн долларов США (33,2%) больше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период расходы на импорт сливочного масла и других масел, изготовленных из молока, составили 0,8% от общих расходов Азербайджана на импорт.